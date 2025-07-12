Отдал жизнь за Украину: во время выполнения боевой задачи погиб стрелок-санитар из Черниговщины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Черниговской области Сергей Подоляко. Жизнь бойца оборвалась на 48 году.

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Свой последний бой защитник принял в Донецкой области. Об этом в Facebook сообщает Сосницкая громада Черниговской области.

Сергей Подоляко родился 13 мая 1977 года в селе Мезин Понорницкой громады. В 1992 году окончил 9 классов Мезинской неполной средней школы. После этого проходил срочную военную службу с 1995 по 1996 год.

В 2003 году Сергей окончил Сумский государственный педагогический университет им. Макаренко. Работал с воспитателем в Красно-хуторской школе-интернате и сосницком фермерском хозяйстве "Интер-Агро-База".

Был мобилизован в ряды ВСУ в мае 2022 года. Проходил военную службу в должности стрелка-санитара. 9 июля 2025 года Сергей погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Напомним, в медицинском учреждении Киева, находясь на лечении, умер военный из Белоцерковского района Киевской области Вячеслав Кваша. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Днепр от полученных во время службы травм умер военный из Борисполя Киевской области Артем Уколов. Сердце мужественного украинского воина остановилось 9 июля.

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