Отдал жизнь за Украину: в Донецкой области погиб защитник с Волыни. Фото

В бою за Украину погиб воин с Волыни Андрей Харчук. Жизнь защитника оборвалась 15 января в районе Константиновки, что в Донецкой области.

Андрей был ровесником независимой Украины, в этом году ему исполнялось 35 лет. О потере сообщили в Боратинской громаде.

Что известно о Герое

В Боратинской громаде сообщили о еще одной мучительной потере: гибели защитника Андрея Харчука.

"Житель села Новостав, младший сержант Харчук Андрей Иванович, 1991 года рождения, призван на военную службу по мобилизации 23 сентября 2024 года, предан Военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость,15 января 2026 года погиб в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области", – отметили в громаде.

На малой родине воина выразили соболезнования его семье, близким и побратимам.

"Пусть память о нашем Защитнике будет вечным напоминанием о высокой цене нашей свободы. Информация о захоронении будет сообщена дополнительно", – отметили в Боратинской громаде.

