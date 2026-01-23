Отдал жизнь за Украину: в Донецкой области погиб защитник из Прикарпатья. Фото

На войне погиб военнослужащий из Прикарпатья Сергей Гошевский. Жизнь Героя оборвалась из-за российского обстрела в Донецкой области.

Видео дня

Досадную весть сообщил председатель Богородчанской территориальной громады Ростислав Заремба. Защитник погиб ради мирной жизни в Украине.

Что известно о Герое

По словам чиновника, Сергей погиб 19 января 2026 года вблизи н.п. Гришино.

"В результате вражеского обстрела возле с. Гришино Донецкой области погиб наш земляк, житель села Горохолина Гошевский Сергей Юрьевич, 1992 г.р.", – написано в посте.

Герой был старшим матросом, оператором противотанковых ракетных комплексов и воевал в составе 35-й отдельной бригады морской пехоты.

На защиту Родины мужчина стал в октябре 2024 года, и до последнего добросовестно выполнял присягу на верность украинскому народу.

23 января павшего воина на щите встретят в Богородчанах. После панихиды траурный кортеж отправится в родное село Горохолина, где 24 января состоится чин погребения.

"Искренние соболезнования родным нашего воина! Вечная память и слава павшему Герою! Слава Украине! Героям слава!" – указано в сообщении.

