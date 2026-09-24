Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб защитник из Николаевской области. Фото

Защищая свободу и независимость Украины, погиб защитник Дмитрий Арбузов из поселка Арбузинка, что в Николаевской области. Его жизнь оборвалась 5 декабря 2024 года, долгое время он считался пропавшим без вести.

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Об этом сообщили в Арбузинском поселковом совете. Воин погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Что известно

Подтвердилась гибель военного Дмитрия Арбузова, который долгое время считался пропавшим без вести.

Защищая Украину от российских оккупантов, он погиб при выполнении боевого задания в Донецкой области 5 декабря 2024 года. О смерти своего земляка сообщили в поселке Арбузинка в Николаевской области.

В общине подчеркнули, что Дмитрий Александрович отдал самое дорогое – свою жизнь – за свободу, независимость и будущее нашего государства.

"Для родных, друзей, сослуживцев и всей общины эта весть является невыразимо болезненной. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Пусть Господь даст сил пережить эту невосполнимую утрату. Светлая память Герою", – написали в Арбузинском поселковом совете.

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