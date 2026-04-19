'Отдал жизнь за нашу свободу': на Запорожском направлении погиб Герой с Волыни. Фото

На войне против российских захватчиков погиб оператор БпЛА Антон Хвостюк из Волынской области. Жизнь молодого воина оборвалась 14 апреля 2026 года в районе населенного пункта Долинка Пологовского района Запорожской области.

Об этом сообщили в Рожищенском городском совете. Антон погиб в результате удара вражеского FPV-дрона по пункту дислокационного пилотирования, выполняя боевое задание.

Хвостюк Антон Никонович родился в 2000 году, был родом из села Литогоща. Он служил в рядах 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады оператором беспилотных летательных аппаратов.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и собратьям павшего защитника. Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память и слава Герою, который отдал свою жизнь за нашу свободу!" – написали в горсовете.

Траур по погибшему Герою продлится с 19 по 21 апреля 2026 года включительно и в день похорон воина.

В течение этих дней в Рожищенской громаде должны быть приспущены Государственные Флаги Украины на административных зданиях местных органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

О дате и времени захоронения погибшего защитника Украины Антона Хвостюка пообещали сообщить позже.

