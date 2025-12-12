От язвы и для здоровья сердца: рассказываем о пользе запеченных яблок и делимся рецептом

Запеченные яблоки – лучший полезный осенне-зимний десерт. Готовить десерт можно с творогом, медом, сыром бри, орехами.

Нутрициолог рассказала в Instagram, чем полезны запеченные яблоки и как их правильно и вкусно приготовить.

Польза запеченных яблок

Для сердца и сосудов

За счет высокого содержания калия (он является практически панацеей для сердечной системы), он нормализует кислотно-щелочной баланс в крови, и несколько расширяет сосуды.

Для желудка и кишечника

Благодаря своей текстуре, он мягко очищает пищеварительную систему, предотвращая появление гастрита, язв желудка и других заболеваний.

Рецепт запеченных яблок

Ингредиенты:

яблоки

сахар

корица

По желанию:

орехи

творог

изюм

Способ приготовления:

1. Тщательно вымойте яблоки, разрежьте пополам или срежьте верхушки. Удалите сердцевину, чтобы образовалось углубление для начинки. Не прорезайте яблоко насквозь.

2. Начинка (по желанию): посыпьте яблоки корицей, полейте медом и положите сверху кусочек сливочного масла. Или добавьте к меду и корице измельченные орехи.

