От язвы и для здоровья сердца: рассказываем о пользе запеченных яблок и делимся рецептом
Запеченные яблоки – лучший полезный осенне-зимний десерт. Готовить десерт можно с творогом, медом, сыром бри, орехами.
Нутрициолог рассказала в Instagram, чем полезны запеченные яблоки и как их правильно и вкусно приготовить.
Польза запеченных яблок
Для сердца и сосудов
За счет высокого содержания калия (он является практически панацеей для сердечной системы), он нормализует кислотно-щелочной баланс в крови, и несколько расширяет сосуды.
Для желудка и кишечника
Благодаря своей текстуре, он мягко очищает пищеварительную систему, предотвращая появление гастрита, язв желудка и других заболеваний.
Рецепт запеченных яблок
Ингредиенты:
- яблоки
- сахар
- корица
По желанию:
- орехи
- творог
- изюм
Способ приготовления:
1. Тщательно вымойте яблоки, разрежьте пополам или срежьте верхушки. Удалите сердцевину, чтобы образовалось углубление для начинки. Не прорезайте яблоко насквозь.
2. Начинка (по желанию): посыпьте яблоки корицей, полейте медом и положите сверху кусочек сливочного масла. Или добавьте к меду и корице измельченные орехи.
