От помощи к партнерству: как посттравматический рост меняет подход к поддержке ветеранов

Подход "посттравматического роста" меняет саму логику работы с ветеранами в Украине – вместо модели, при которой человек после войны является получателем помощи, формируется подход, в центре которого находятся партнерство, доверие и взаимная поддержка по принципу "равный равному". Его главная цель – помочь ветерану не только преодолеть последствия травмы, но и вернуться к активной роли в жизни общества.

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Об этом говорится в новом спецпроекте Liga.net и проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали", героиней которого стала защитница Мариуполя, бывшая военнопленная Юлия Горошанская. После возвращения из российского плена она прошла обучение по программе посттравматического роста в США, а сегодня сама работает тренером для военных и их семей.

"Там я познакомилась с совершенно иным подходом к военному, пережившему травму, – как к человеку, обладающему потенциалом превратить эту травму в нечто большее. Расти благодаря ей, становиться лучше, находить новые возможности для себя и для других", – рассказывает Юлия Горошанская.

По словам председателя Наблюдательного совета ОО "Сердце Азовстали" Натальи Емченко, именно отказ от патерналистского подхода стал одним из ключевых принципов работы организации.

"Мы с самого начала исходили из того, что защитники Мариуполя – это люди с уникальным опытом лидерства, ответственности, стойкости и служения. Если смотреть на ветерана лишь как на человека, нуждающегося в помощи, мы теряем огромный потенциал. Поэтому мы создавали не систему получения услуг, а сообщество, где люди могут оставаться субъектами собственной жизни", – отмечает Наталья Емченко.

Она подчеркивает, что основу украинской модели составляет принцип "равный-равному", когда ветеранов поддерживают люди, которые сами прошли войну и имеют схожий опыт.

"Ни одна система не может полностью заменить доверие между людьми, у которых есть общий опыт. Нам нужны не сотни сертификатов, а критическая масса людей в общинах, которые станут носителями этого подхода и помогут сделать посттравматический рост частью общественной культуры", – подчеркивает Емченко.

В ОО "Сердце Азовстали", которое уже более трёх лет поддерживает защитников Мариуполя и их семьи, отмечают, что будущее ветеранской политики заключается в переходе от модели помощи к модели партнерства, где ветеран остается активным участником жизни сообщества, а его опыт становится ресурсом для поддержки других.