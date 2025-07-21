От подтоплений до пожарной опасности: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Следующие несколько дней погода в Украине будет очень разной. Кое-где синоптики предупреждают о пожарной опасности, а в некоторых регионах о подтоплении.

Видео дня

Кроме того, в Украину будет поступать умеренно теплая воздушная масса. Об этом пишет "Укргирометцентр". Впрочем, как добавляют синоптики, погода будет похожа на ту, которая была на прошлой неделе.

"22-24 июля в Украине прогнозируем разнообразную погоду. 22-23 июля неустойчивую погоду с кратковременными дождями, местами с грозами, в большинстве областей будут обусловливать атмосферные фронты, которые будут перемещаться с запада на восток. 24 июля после их прохождения сформируется поле несколько повышенного давления и будет преобладать погода без осадков", – говорится в сообщении синоптиков.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

22-24 июля на реках суббассейна Припяти (Волынская, Ровенская, Житомирская, Хмельницкая, Львовская, Тернопольская обл.) ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 8 часов 21 июля, на отдельных участках рек возможен выход воды на пойму и дальнейшее затопление пойменных территорий (І уровень опасности – желтый).

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

21-24 июля в городе Киеве, южной части (кроме Одесской), Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, что накануне, в воскресенье, 20 июля,Киев затопило из-за сильного ливня. Улицы превратились в реки, движение транспорта остановилось. Особенно заливало центр столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!