От плена к помощи другим: тренер «Сердца Азовстали» Полупанов рассказал, как посттравматический рост помогает ветеранам обретать новый смысл жизни

Возвращение из плена – это лишь первый шаг на пути к восстановлению. Настоящий вызов начинается тогда, когда защитнику приходится заново строить свою жизнь, находить новые цели и смысл после пережитых испытаний. Об этом рассказал защитник Мариуполя, бывший морской пехотинец и тренер по посттравматическому росту Максим Полупанов в подкасте проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

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Максим встал на защиту Украины ещё в 2014 году после оккупации Крыма. Полномасштабное вторжение он встретил в Мариуполе, участвовал в обороне города и прорыве на "Азовсталь", а после выхода гарнизона попал в российский плен. Там защитник пережил пытки, тяжелые ранения и постоянное психологическое давление.

После возвращения домой одним из самых сложных испытаний для него стало осознание того, что из-за состояния здоровья он больше не сможет вернуться на службу в морскую пехоту. Именно тогда начался его собственный путь посттравматического роста.

"На этом пути мне помогали мысли о том, что я должен помогать людям. Я почувствовал потребность поддержать ребят, переживших ад плена и вернувшихся домой. Сегодня это стало смыслом моей жизни", – говорит Максим Полупанов.

По словам ветерана, посттравматический рост – это не о забвении травматического опыта, а о способности человека вернуть себе контроль над собственной жизнью и использовать пережитое как основу для развития.

"Человек управляет всеми процессами в своей жизни, а не болезнь или обстоятельства. Для меня посттравматический рост – это момент, когда человек начинает строить новую версию себя и обретает новые смыслы", – объясняет он.

Сегодня Максим является одним из тренеров направления посттравматического роста "Сердца Азовстали". После прохождения специализированного обучения он помогает защитникам Мариуполя, вернувшимся из плена или проходящим реабилитацию после ранений, адаптироваться к гражданской жизни и найти свой путь развития.

"Возвращение из плена – это только первый шаг. Самое главное – вернуть человека к полноценной жизни", – убежден Максим Полупанов.