"От них многое зависит": в Минобороны рассказали, коснется ли офицеров увольнение из армии

Украинских офицеров не планируют массово увольнять со службы в рамках изменений, связанных с демобилизацией военнослужащих. Именно офицеры являются одной из основ армии и выполняют критически важные задачи.

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Об этом во время встречи с журналистами заявил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник. Он отметил, что офицеры являются опорой украинской армии, поэтомугосударство не может позволить себе быстро отпускать их со службы.

"Офицеры – это самое важное в армии. И тех, кто стал офицером, мы точно не можем себе позволить быстро отпустить домой. От них многое зависит, и они – наша опора", – подчеркнул он.

По его словам, от офицерского состава зависит значительная часть процессов в армии. Баник подчеркнул, что речь идет о другом уровне ответственности и выполнения задач. Ведь условия службы офицерского состава отличаются от службы военных на передовой.

"Офицерская служба – это уже другой уровень ответственности, это другой уровень выполнения задач. Офицеры не сидят на первой линии вместе с пехотой, у них, очевидно, больше ответственности, но и сам процесс службы у них немного отличается", – отметил Баник.

Что предшествовало

Ранее в Украине представили реформу, которая предусматривает изменения в сфере денежного обеспечения военнослужащих, возвращение из СЗЧ и увольнение со службы. В Министерстве обороны заявляли, что уже в конце года может начаться увольнение части военных, которые участвуют в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения и длительное время находились на боевых позициях.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ неоднократно подчеркивали, что полная демобилизация пока невозможна. По оценкам военного руководства, реализовать ее можно будет только через определенное время после завершения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о запуске первого этапа комплексной трансформации военной службы. Она предусматривает новую контрактную систему, определенные сроки службы, изменения в оплате труда военнослужащих и новые механизмы управления личным составом.

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