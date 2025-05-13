Остановитесь и подумайте: астропрогноз на 13 мая: астропрогноз на 13 мая

Во вторник, 13 мая продолжается 16 лунный день, к ночи начнется 17-й. Луна находится в Скорпионе с переходом в районе полудня в знак Стрельца, Солнце остается в Тельце.

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В каких энергиях пройдет такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня стоит остановиться и уделить время себе.

"Я не могу сказать, что есть запрет на то, чтобы отдавать другим свои вещи, но 13 – это вообще день остановки. Вот каждое 13-е число каждого месяца – это день, чтобы подумать, а что дальше", – сказала она.

Исита Гая напомнила, что в арканах Таро число 13 – это число смерти. "И смерть, она нас останавливает, она нам показывает, что сейчас мы делаем неправильно, что мы делаем правильно и куда нам двигаться дальше", – добавила она.

Число 13 астролог назвала порталом в другое измерение нашей собственной жизни. "Поэтому в этот день я советую остановиться и подумать, а куда я двигаюсь, а правильно ли я двигаюсь. Послушать свое тело", – порекомендовала она.

По ее словам, в этот вторник будет очень ценным соединиться с энергией своего тела, например пойти на массаж или на йогу – любой медленный спорт, который дает понять, где в теле ощущается боль и дискомфорт. "И вот эти блоки, которые вы будете видеть в своем теле в этот день, они подсвечивают, что вы делаете в жизни неправильно, куда вы не туда двигаетесь. И через физические упражнения, через медитации, через массаж в этот день вы можете исцелиться и освободиться от этих блоков", – сказала астролог.

"Поэтому число 13-е - это энергия погружения в себя и в путь своей жизни", – подытожила она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 13 мая для всех знаков зодиака – кому сегодня стоит больше доверять своим близким.

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