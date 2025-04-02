Чому ДЕПУТАТИ повинні нині працювати на ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ?!

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На тлі геополітичних дискусій та очікування змін на фронті, депутати, які вже 5 років і 8 місяців безбідно засідають у ВРУ, зареєстрували черговий скандальний законопроект 13120.

Автори законопроекту - депутати від Слуги народу" та "Голосу" і примкнувший до них сумновідомий Тищенко вирішили остаточно зачистити села і містечка від шкіл, вчителів та школярів і спровокувати нову хвилю виїзду дітей та батьків закордон.

Відповідно до приписів законопроекту 13120 передбачається:

- до 1 вересня 2025 року громади повинні створити мережу ліцеїв, інакше таке рішення ухвалюватиме КМУ;

- з 2027 року 10-12 класи поділятимуть на групи, а яких мінімальна кількість учнів має бути 24 в класі, а щонайменше 288 в ліцеї;

- початкову школу відокремлять від ліцеїв.

Депутати вирішили ще й нанести удар по прифронтових та прикордонних школах, бо визначають, що у класах з дистанційною освітою повинно бути не менш як 20 дітей, в той час як нині не менше 5.

Окрім того залишається чинною Постанова КМУ про ЗАБОРОНУ здійснювати фінансування закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, кількість учнів у яких становить з 1 вересня 2025 р. - менше 45 осіб, з 1 вересня 2026 - не менше 60 осіб.

Якщо такий Закон буде ухвалено, то це призведе до ПОВНОГО ЗНИЩЕННЯ шкіл у селах та містечках України. Адже ліквідація 10-11 класів у нинішніх гімназіях залишатиме лише один варіант для батьків - возити старшокласників до великих міст, де в ліцеї зможуть набрати не менше як 12 груп на паралелі і не менше як 288 учнів 10-12 класів.

Звісно депутатів, серед яких і далекі від освіти особи й знані плагіатори, не цікавить, як будуть добиратися, харчуватися і проживати неповнолітні дівчата і хлопці, яким вони забороняють навчатися у 10-12 класах по місцю проживання чи навіть у сусідніх селах або містечках.

Треба взяти до уваги ще й той факт, що сучасні архітектурні ансамблі шкіл не передбачають можливості забезпечити навчання 12 паралелей.

А про нахабне і цинічне ПОРУШЕННЯ вимог КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (стаття 53) щодо гарантування ДОСТУПНОСТІ та БЕЗОПЛАТНОСТІ повної середньої освіти вже годі й говорити!

Варто також нагадати, що такі радикальні реформи під час війни та в умовах тотального несприйняття нинішнього дерпутатського корпусу (нагадаю, що ВРУ НЕ ДОВІРЯЮТЬ 77 відсотків громадян, при тому, що повна довіра складає лише 1,9%) є ШКІДНИЦТВОМ і сумним прикладом АНТИДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ПОЛІТИКИ.

Радує при цьому лише той факт, що НЕ МОВЧАТЬ батьки та вчителі, особливо міста Києва. Бо тільки солідарна позиція освітянської спільноти може зупинити чергові експерименти над школярами та студентами невігласів,подвійних громадян та грантожерів із ВРУ та МОН.

І ще одна важлива пропозиція.

Оскільки нинішній склад Верховної Ради вже давно втратив СУСПІЛЬНУ легітимність і 8 місяців працює більше свого конституційно визначеного терміну (адже вибори неможливі в умовах воєнного стану), пропоную:

- ввести МОРАТОРІЙ на розгляд у ВРУ на час воєнного стану законопроектів, які передбачають радикальні суспільні зміни усталених норм та приписів функціонування системи освіти, охорони здоровʼя, культури тощо;

- перевести депутатів Верховної Ради та їх помічників із бюджетного утримання у статус діяльності на громадських засадах (оскільки їх 5-річний термін вже давно завершився);

- на пленарних засіданнях розглядати ЛИШЕ ті законопроекти та рішення, які стосуються забезпечення ЗСУ та життєдіяльності України в умовах воєнного стану.

Адже цілком очевидно, що останній період депутати фактично використовують парламент лише для своєї партійної пропаганди та політичної реклами. Тут вкотре ВИМАГАЮ скасувати майже МІЛЬЯРДНЕ бюджетне фінансування парламентських партій!

Тож перефразовуючи класику:

чим менше працюватимуть у пленарному режимі ці, прости Господи, народні депутати, тим краще для українського народу!