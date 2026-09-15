Остались считанные дни: когда начнётся уголовный розыск военнослужащих в СЗЧ

Остались считанные дни до 20 сентября 2026 года – это последний день, когда военнослужащие, имеющие право на упрощенный порядок, могут подать рапорт о возвращении из СЗЧ. В Минобороны объяснили, как фиксируется самовольное отсутствие, кто разыскивает военнослужащего и когда может быть возбуждено уголовное дело.

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Соответствующее разъяснение обнародовало Министерство обороны Украины. В ведомстве пояснили, что розыск военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть, осуществляют уполномоченные правоохранительные органы, тогда как сама воинская часть после выявления отсутствия проводит первоочередные мероприятия, фиксирует его и передает необходимую информацию.

Как фиксируют самовольное отсутствие

Сначала устанавливается факт отсутствия военнослужащего. Речь идет о случаях, когда военнослужащий самовольно покинул место службы или без уважительных причин не вернулся из отпуска, командировки, лечения или другого места пребывания.

Если отсутствие обнаружено во время построения, переклички или смены дежурства, непосредственный командир пытается установить связь с военнослужащим. Также он может опросить сослуживцев и, при необходимости, связаться с близкими или родственниками, контакты которых указаны в личных данных.

После этого командир докладывает об отсутствии своему командиру или начальнику устно, а в дальнейшем – письменно. По его указанию организуются первоочередные меры по установлению местонахождения военнослужащего .

Если военнослужащий без уважительных причин не явился в течение трёх часов, подаётся рапорт командованию воинской части.

Далее в установленном порядке воинская часть уведомляет зональный отдел Военной службы правопорядка и вышестоящее командование. Сведения об отсутствии также фиксируются в соответствующих информационных системах.

После обработки данных информация о зафиксированном отсутствии может отображаться в приложении "Армия+" в виде красной полосы на военном документе.

Первые три суток

В первые три суток после отсутствия воинская часть и Военная служба правопорядка в пределах своих полномочий принимают первоочередные меры для установления места нахождения военнослужащего.

Одновременно обязательно назначается служебное расследование. В ходе него устанавливаются обстоятельства, способствовавшие совершению самовольного отсутствия, а также определяются меры, необходимые для устранения таких обстоятельств в будущем.

Если самовольное отсутствие длится более трёх суток и было совершено не в боевой обстановке, в действиях военнослужащего могут присутствовать признаки уголовного правонарушения по статьям 407 или 408 Уголовного кодекса Украины. Предусмотренное этими статьями наказание может составлять от 5 до 12 лет лишения свободы.

В то же время, если самовольное отсутствие не превышает трех суток и было совершено не в боевой обстановке, военнослужащий может самостоятельно вернуться к месту службы. В зависимости от обстоятельств к нему может быть применена дисциплинарная и/или административная ответственность.

Но и по истечении трёх суток отсутствия военнослужащий может добровольно вернуться к прохождению службы.

Уголовное производство

По результатам служебного расследования, если установленные обстоятельства могут свидетельствовать об уголовном правонарушении, об этом в установленном порядке сообщают Военной службе правопорядка, Государственному бюро расследований, специализированной прокуратуре в сфере обороны и высшему командованию.

При наличии предусмотренных законом оснований сведения вносятся в Единый реестр досудебных расследований и начинается досудебное расследование.

Отдельно от первичного розыска, который проводят воинская часть и ВСП, в рамках уголовного производства может быть объявлен розыск подозреваемого. Такое решение принимается в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Украины, в частности когда местонахождение подозреваемого неизвестно.

Во время военного положения военная служба военнослужащего в СЗЧ не приостанавливается. В то же время на период самовольного отсутствия не осуществляются денежное, продовольственное, вещевое и другие виды обеспечения в соответствии с законодательством.

Кто осуществляет розыск

На различных этапах до установления местонахождения военнослужащего могут привлекаться различные органы в пределах своих полномочий.

Воинская часть принимает первоочередные меры после выявления отсутствия военнослужащего и передает необходимую информацию в ВСП.

Военная служба правопорядка координирует процесс в рамках Вооруженных сил Украины и взаимодействует с другими правоохранительными органами по вопросам внесения данных в соответствующие ведомственные базы.

Патрули ВСП и сотрудники МВД также могут выявить военнослужащего со статусом "без вести пропавший" во время патрулирования или проверки документов. Если военнослужащий находится в криминальном розыске, его доставляют в правоохранительный орган, осуществляющий розыск в соответствующей местности. В остальных случаях – в ближайшее подразделение ВСП.

Органы досудебного расследования, в частности ГБР в производствах, отнесенных к его подсудности, проводят досудебное расследование, собирают доказательства и осуществляют предусмотренные законом следственные и процессуальные действия.

Национальная полиция проводит розыскные мероприятия в рамках уголовного производства по письменному поручению следователя ГБР. Это могут быть проверки возможных мест пребывания, патрулирование, опрос лиц и использование информации из систем видеонаблюдения.

Как проверить СЗЧ

Проверить, зафиксировано ли отсутствие на службе, можно в приложении "Армия+". Если СЗЧ зафиксировано, на экране с военным документом появится красная полоса с надписью "Зафиксировано отсутствие на службе".

Если военнослужащий находится в СЗЧ, но красная полоса не отображается, нужно обновить приложение "Армия+" до актуальной версии, выйти из приложения и повторно авторизоваться, а затем подождать 15 минут.

Если после этого статус не обновится, можно обратиться в ближайший зональный отдел ВСП. Там могут проверить факт СЗЧ у военной части.

После обновления данных статус должен появиться в "Армия+" в течение трёх дней. В отдельных случаях обновление может занять до семи дней.

Возвращение до 20 сентября

До 20 сентября 2026 года включительно военнослужащие, имеющие право на упрощенный порядок, могут подать рапорт о возвращении из СЗЧ.

Программа дает возможность выбрать место службы среди более чем 70 подразделений в рамках своей структуры – ВСУ, Нацгвардии или ДССТ. Также можно выбрать желаемое направление службы и указать свой опыт и навыки.

После этого военнослужащий может прибыть непосредственно в выбранную воинскую часть, минуя ВСП и батальон резерва. После зачисления в списки личного состава возобновляются денежное, продовольственное и другие виды обеспечения.

Воспользоваться упрощенной программой могут военнослужащие ВСУ, ГССТ и Нацгвардии, у которых факт самовольного ухода был зафиксирован до 12 июня 2026 года включительно. Сопровождение на всех этапах возвращения осуществляет контакт-центр по номеру 1519.

Уголовное дело

Само по себе возвращение на службу не означает автоматического закрытия уголовного производства или прекращения процессуального розыска. Вопрос об освобождении от уголовной ответственности решается отдельно в установленном законом порядке.

Военнослужащий, впервые совершивший самовольное отсутствие, может добровольно обратиться с ходатайством к следователю, прокурору или суду о намерении вернуться на службу. Также необходимо письменное согласие командира воинской части на продолжение прохождения военной службы.

Окончательное решение об освобождении от уголовной ответственности принимает суд.

Напомним, что в Украине до 20 сентября этого года действует упрощенная процедура возвращения на военную службу после самовольного оставления части. Воспользоваться ею могут военнослужащие, факт самовольного оставления части которых был зафиксирован не позднее 12 июня 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны Украины пояснили, что военнослужащим в СЗЧ банк автоматически не блокирует карты или счета. Арест средств возможен в соответствии с другой, отдельной процедурой и на отдельных основаниях.

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