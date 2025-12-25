'Оскорбленный генерал хуже бумажного', – командир 3 ОШБр резко ответил на упреки экс-главы Генштаба Муженко

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов жестко отреагировал на публичные заявления бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко. Муженко накануне эмоционально ответил на критику Андрея Билецкого о состоянии управления в армии и большом штате высших офицеров без боевого опыта.

По словам майора Кудряшова, интервью экс-главы Генштаба оставляет впечатление обиды и нервной реакции вместо профессиональной дискуссии.

"Особенно Муженко почему-то оскорбило определение "бумажные генералы". В своем ответе бывший глава Генштаба ВСУ упрекнул Билецкого что тот "сам никогда не бегал с автоматом", – отметил военный.

Заместитель командира 3 ОШБр отметил, что утверждение об отсутствии у Билецкого конкретных предложений не соответствует действительности.

"В каждом своем интервью, комментарии или тексте Билецкий предлагает свое видение решения тех или иных военных недоработок. И в этом легко может убедиться каждый опираясь на открытые источники", – подчеркнул Кудряшов.

В то же время офицер отметил, что не считает уместным переходить на личные нападки, хотя и отметил, что во времена АТО было принято немало спорных стратегических решений, ответственность за которые лежит именно на тогдашнем руководстве Генштаба.

"Лично я, как человек, прошедший долгий путь от солдата до старшего офицера - от окопа до руководящей должности в структуре армейского корпуса, точно больше знаю о подлинности военного достоинства Андрея Билецкого. А также о его боевом и управленческом опыте. Заслужить безоговорочный авторитет среди реальных воинов очень просто, а Билецкий этот авторитет имеет", – заявил заместитель командира 3-й ОШБр.

Он также добавил, что как военный уважает генерала Муженко, однако объясняет его резкую и, по словам офицера, "истерическую" реакцию возрастом и усталостью.

Отдельно командир обратил внимание на стиль высказываний экс-главы Генштаба в медиа.

"По моему мнению современный военный должен быть еще и лексически сдержанным в медийных проявлениях. И меньше обижаться, особенно на конструктивную критику", – подытожил Родион Кудряшов.