"Оскар" в мире дизайна: Sister’s Aroma получила две награды престижной премии Red Dot Award 2026

Украинский бренд Sister’s Aroma получил сразу две награды Red Dot Award 2026 – одну из самых известных и авторитетных международных премий в сфере дизайна.

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Международное жюри отметило сразу две коллекции бренда: линейку свечей и диффузоров с съедобными ароматами Salted Butter Croissant, Cinnamon Roll, Drunk Cherry и Chocolat Vanille, а также SAY YES – свечу и диффузор с ароматом-афродизиаком.

Награды Red Dot – важное международное признание не только для Sister’s Aroma, но и для нашего современного украинского дизайна. Продукты, созданные украинской командой – от первоначальной идеи и концепции до дизайна упаковки и готового продукта, – получили высочайшую оценку независимого международного жюри и в очередной раз подтвердили, что украинские бренды способны создавать продукцию мирового уровня.

"Для нас эта награда – повод невероятно гордиться нашей командой и тем, что сегодня мы создаем в Украине. За каждым продуктом стоят люди, их идеи, креативность и смелость. Особенно ценно видеть, что результат этой работы замечают и высоко оценивают на международном уровне. Это вдохновляет нас мечтать ещё масштабнее, не останавливаться и продолжать показывать миру, насколько стильным и красивым может быть украинский продукт", – комментируют соучредительницы Sister’s Aroma Юлия и Дарина Бурковские.

Креативный директор Sister’s Aroma Кристина Фощай добавила, что команда постоянно работает и совершенствует продукт: "Мы много работаем, постоянно совершенствуем продукт и всегда ориентируемся на собственное видение. Именно поэтому особенно ценно получать признание на международном уровне. Сразу две награды Red Dot – подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении.

Особенно это важно для упаковки, ведь аромат невозможно почувствовать глазами. Наша задача – привлечь внимание с первого взгляда и вызвать желание узнать, что внутри. И если дизайн нашел отклик не только у наших клиентов, но и у международного жюри – значит, заложенная в него эмоция действительно передается".

Red Dot Design Award – одна из самых известных международных премий в области дизайна, история которой берет свое начало в 1955 году. Сегодня конкурс объединяет дизайнеров, компании и бренды со всего мира, а работы оценивает независимое международное жюри.

Масштаб премии выходит далеко за пределы самого конкурса: в немецком Эссене работает Red Dot Design Museum – крупнейший в мире музей современного дизайна, где на площади около 4 000 м² представлено более 2 000 продуктов из более чем 50 стран мира, удостоенных награды Red Dot.

В категории Red Dot Award: Product Design среди аспектов, которые учитываются при оценке, – функциональность, удобство использования, ответственность и эстетическое качество.

Для Sister’s Aroma две награды Red Dot Award 2026 стали ещё одним шагом в международном развитии бренда и поводом рассказать о современном украинском дизайне на мировой арене. Гордимся нашими!