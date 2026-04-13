Опыт 'Сердца Азовстали' станет основой для масштабирования поддержки защитников Мариуполя – Фонд Рината Ахметова

Стратегическое партнерство Фонда Рината Ахметова и ОО "Сердце Азовстали" предусматривает объединение экспертизы и масштабирование помощи защитникам Мариуполя, а сама организация сосредотачивается на развитии программ посттравматического роста.

Об этом гендиректор Фонда Рината Ахметова Ксения Сухова отметила в эфире телеканала "Прямой".

Ксения отметила, что стратегическое партнерство между Фондом Рината Ахметова и ОО "Сердце Азовстали" открывает возможность масштабировать уже наработанные подходы поддержки защитников Мариуполя: "Стратегическое партнерство между Фондом Рината Ахметова и "Сердцем Азовстали" – это прежде всего об объединении экспертизы и масштабировании помощи. Фонд, со своей стороны, дает масштаб, системность и ресурсы, а "Сердце Азовстали" – глубокую экспертизу работы именно с защитниками".

Отдельно она отметила, что "Сердце Азовстали" сосредотачивается на развитии и масштабировании программ посттравматического роста как модели долгосрочного восстановления ветеранов: "Наша цель – чтобы ПТС стало в Украине не отдельной инициативой, а новой нормой, новой культурой восстановления, которая помогает человеку не только пережить травму, но и найти новые смыслы, силы и возможности для жизни".

Таким образом, речь идет не только о масштабировании помощи защитникам Мариуполя, но и о формировании новой модели поддержки ветеранов в Украине, в которой практический опыт "Сердца Азовстали" и подход посттравматического роста становятся основой для долгосрочных решений.