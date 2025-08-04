Опять дожди и грозы: где испортится погода 4 августа

В первый понедельник августа в Украине синоптики прогнозируют, что погода испортится. Ожидаются дожди и грозы.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Отмечается, что на большинстве территории страны также ожидается переменная облачность.

"В восточных и северо-восточных, днем и в западных областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, на Левобережье 7-12 м/с", – говорится в сообщении.

Температура ночью 14-19°С, в южной части до 23°С. Днем 24-29°С, в южной части до 34°С. В Карпатах ночью 9-14°С, днем 18-23°С.

В Киеве и области 4 августа также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем 24-29°С. В Киеве ночью 17-19°С, днем 26-28°С.

Как сообщал OBOZ.UA, город Нетешин Хмельницкой области вечером в понедельник, 28 июля, пострадал от непогоды. Из-за очень сильного ливня затопило практически все улицы, также частично пропадала электроэнергия.

Ранее климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

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