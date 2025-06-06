ООН сознательно умалчивает факты: Кислица обвинил русскоязычную службу организации

В Международный день невинных детей-жертв агрессии русскоязычная служба ООН обнародовала фотографию украинского ребенка на фоне разрушенного дома. Однако в подписи к фото не было указано, что ребенок является жертвой российской войны, а также не упомянута страна-агрессор или контекст трагедии.

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Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица подчеркнув, что подобная подача информации является сознательным искажением правды. Он отметил такая редакционная политика влияет на восприятие реальности среди русскоязычной аудитории и формирует искаженное представление о войне.

"Приглушенная правда: российский сайт ООН на заказ – 4 июня, в Международный день невинных детей-жертв агрессии, русскоязычный X-аккаунт ООН поделился фотографией украинского ребенка, стоящего перед разрушенным Россией домом, но не упомянул, что ребенок является украинской жертвой или что Россия несет ответственность за агрессию, которая наносит огромные страдания миллионам украинских детей", – рассказал чиновник.

Он напомнил, что, несмотря на многочисленные резолюции Генассамблеи ООН и публичные заявления Генерального секретаря, которые прямо осуждают агрессию России против Украины, в этом случае организация целенаправленно избегает любой конкретики относительно стороны, ответственной за преступления.

Особое беспокойство вызвало и то, что русскоязычная страница ООН до сих пор ссылается на доклад Генсека за 2022 год, который не охватывает полномасштабное вторжение России. Зато на страницах на других языках уже упоминается отчет за 2023 год – однако и там замалчиваются факты об украинских детях как жертвах российской агрессии, в отличие от конфликтов в других странах, где виновные названы открыто.

"Такое выборочное молчание пренебрегает жертв и подпитывает опасную дезинформацию", – подчеркнул Кислица,

Он призвал ООН обеспечить прозрачность, точность и подотчетность в своих сообщениях – независимо от языка.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты задумали усилить этим летом депортацию украинских детей в Россию. Маленьких украинцев будут вывозить как в российские регионы, включая Владивосток, так и во временно оккупированный Крым, в "летних лагерях" детей ждет русификация и милитаризация.

Накануне, 31 мая, в Украину удалось вернуть пятерых воспитанников Новопетровского интерната в Николаевской области. Дети на самой линии фронта прятались от бомб и ракет в подвале без еды и воды несколько месяцев, а потом еще и пережили ужасы депортации. В середине июля 2022 года их под дулами автоматов похитили россияне и переместили на оккупированную территорию.

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