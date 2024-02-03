Онлайн-встречи для приемных родителей — новый проект, начатый Фондом Рината Ахметова

Новый формат практических и полезных встреч со специалистами, который пригодится родителям-воспитателям детских домов семейного типа, усыновителям, опекунам, приемным родителям, начинает Фонд Рината Ахметова.

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"Теплые встречи" — это не просто событие, это онлайн-пространство для поддержки, обсуждение важных вопросов, получения ценных знаний и навыков, практические упражнения для восстановления ресурсов. Мероприятие будет проводить Наталья Басараб, эксперт Фонда, воспитательница ДБСТ, тренер Киевского городского центра социальных служб.

Первая встреча состоится в пятницу, 9 февраля, с 14:00 до 15:00, онлайн на платформе Teams – это полностью бесплатно и удобно, ведь подключиться можно с любого удобного места. Зарегистрируйтесь по ссылке.

Во время мероприятия Наталья поможет участникам спланировать год, задать цели, расскажет, как искать ресурсы для восстановления сил, а также ответит на их вопросы.

Фонд Рината Ахметова с 2008 года помогает родителям, которые стремятся принять ребенка в семью или уже это сделали. Следите за обновлениями программы "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству нет!", благодаря которой более 10 тысяч детей нашли новые семьи. Больше узнайте здесь.