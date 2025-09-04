'Они все понимают…': Зеленский рассказал, чему учит своих детей во время войны и что заставляет его улыбнуться

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ему нравится быть рядом с детьми, потому что они дают энергию. Глава государства отметил, что у детей нет скрытых мотивов и, так само, как и взрослые, они понимают, что такое война.

По словам президента, у детей на самом деле больше ценностей, чем у взрослых. Об этом Зеленский рассказал в интервью Le Point.

Как президент воспитывает детей

Зеленский подчеркнул, что детей сложно чему-либо научить во время войны, ведь они и сами все прекрасно понимают и все чувствуют. Президент отметил, что своих детей учит быть хорошими людьми.

"Они всё понимают; они взрослые. У них на самом деле больше ценностей, чем у нас, взрослых. Они считают прекрасным физически ходить в школу, потому что живут под ракетами. Они понимают, что каждый день драгоценен. Чему я пытаюсь научить своих детей? Быть хорошими людьми. Главное – это воспитание, которое дают родители. В школе они должны не беспокоить других, уважать их и их мнение. Знаете, обычно дети предпочитают играть, а не ходить в школу. Сегодня в Украине они очень хотят ходить в школу", – сказал Зеленский.

Также украинский президент рассказал, что даже во времена войны и переживания ужасных моментов, нужно находить в себе силы, чтобы улыбаться. Зеленский подчеркнул, что улыбка – это часть жизни нормального, уравновешенного человека.

"Я иногда улыбаюсь. Иногда я веду приятные разговоры, как сейчас с тобой, и у меня на лице улыбка. Но если ты всё время смеёшься, у тебя определённо проблема. На войне бывают серьёзные моменты; мы обсуждаем очень серьёзные темы с солдатами. Мы говорим о раненых. Бывают очень тёмные, очень грустные моменты, моменты, которые доводят до слёз. Но даже в такие моменты, чтобы не сойти с ума, нужно находить время для улыбки. Это важно. К тому же, дети... собаки – я их не сравниваю, я их перечисляю, – заставляют меня смеяться. Они очень чистые", – рассказал президент.

