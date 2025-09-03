'Ее экономическая модель является хорошим примером': Зеленский допустил южнокорейский сценарий в Украине

Президент Владимир Зеленский предположил, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано никакого настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания. Но идентичная копия южнокорейской модели, вероятно, не подойдет для Украины с точки зрения безопасности.

Об этом Зеленский заявил в интервью Le Point. "Вы спрашиваете меня, может ли такой сценарий быть в Украине? Я вам говорю, что все возможно", – сказал он.

В какой ситуации оказалась Южная Корея

Глава государства отметил, что Южная Корея имеет главного союзника – это Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль.

Кроме того, по словам Зеленского, все является относительным: жители Южной Кореи все еще сталкиваются с рисками. Их экономика процветает, и они защищены альянсом, но пока КНДР остается такой, какой она есть, пока характер их руководства остается таким же, Южная Корея не будет полностью безопасной.

"И, поверьте, у них есть многочисленные системы противовоздушной обороны, которые гарантируют их безопасность", – отметил Зеленский.

Он заявил, что Украина решительно настроена получить надежные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которые имеет Южная Корея.

Точная копия южнокорейского сценария Украине не подойдет

В случае с Украиной сравнение с Южной Кореей имеет свои пределы: население Северной Кореи составляет чуть более 20 миллионов, тогда как население нашего агрессивного соседа России – более 140 миллионов.

Масштабы этих угроз невозможно сравнить. Опасность со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше, говорит Зеленский.

"Полное повторение южнокорейской модели, вероятно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности. С другой стороны, ее экономическая модель является хорошим примером", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина не пойдет на уступки в вопросе территорий и не согласится на "компромиссы" с Кремлем. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что речь идет не только о земле, а о жизни людей и будущем государства.

