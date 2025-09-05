OLX Доставка для бизнеса: удобный и безопасный инструмент онлайн-торговли: OLX Доставка для бизнеса

Недавно в СМИ и соцсетях обсуждали возможное ужесточение ограничений для торговли на OLX. Хотим успокоить: продавать на OLX можно и как физическое лицо, и как ФЛП, а новые инициативы по налогообложению пока остаются лишь инициативами. OLX внимательно следит за законодательством и поддерживает прозрачные и сбалансированные правила для онлайн-рынка, не создавая лишней нагрузки на пользователей.

На OLX уже работает услуга OLX Доставка для пользователей, использующих платформу для ведения бизнеса как ФЛП или юридическое лицо. Это позволяет продавать товары на платформе с доставкой по всей Украине и с зачислением средств на банковский счет.

За первое полугодие 2025 года почти 4 тысячи новых бизнесов зарегистрировались на платформе и начали продавать, еще 2,5 тысячи – в процессе подключения.

OLX Доставка – это безопасный и удобный способ продавать товары с выгодами как для продавца, так и для покупателя .

Сервис платный: продавец платит комиссию только в случае успешной продажи товара. И использование этой услуги на OLX – гарантия безопасности сделки для обеих сторон. В случае отмены сделки или отказа покупателя – оплата не взимается, а обратная доставка товара бесплатная.

Если продавец коммуницирует с покупателями на платформе и не переходит в сторонние мессенджеры по подозрительным ссылкам, то вероятность пострадать от мошенников – минимальна, что делает процесс продажи безопасным и прозрачным.

Вместе с партнерами Новая Почта, Укрпочта и Meest OLX регулярно проводит акции и предоставляет специальные предложения. Например, бесплатная доставка и другие выгодные условия. Такое сотрудничество обеспечивает максимально широкое географическое покрытие услуги и привлекает дополнительных покупателей.

Команда OLX подготовила пошаговую инструкцию для тех, кто хочет стать авторизованным бизнес-продавцом на платформе.

Настроив функционал получения средств за сделки с OLX Доставкой на банковский счет юридического лица или на счет ФЛП, а не в формате перевода с карты на карту, продавец получает выплаты за товар и может должным образом облагать свой доход. Для этого нужно пройти три этапа на платформе:

Самодекларирование статуса бизнес-продавца; Заполнение платежной информации; Подписание договора с платежным партнером услуги OLX доставка (обязательно для компаний с высоким оборотом).

На Instagram-странице OLX можно найти актуальную информацию, последние обновления и советы для партнеров по использованию платформы.

OLX Доставка – это удобство для продавца и надежность для покупателя. Пользуйтесь услугой, чтобы сделать онлайн-торговлю простой и безопасной.