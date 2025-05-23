Олицетворение украинского воина: защитник Мариуполя возглавил список топ-100 украинцев

Редакция издания NV выбрала 100 украинцев, чьими достижениями гордится наша страна. Перечень разделен на шесть категорий: "Военные и волонтеры", "Общество", "Государственные деятели", "Культура", "Бизнес" и "Спорт". Первое же место в списке отдали обобщенному образу защитника: эту награду получил защитник Мариуполя, морской пехотинец Роман Городенский – как особую награду за мужество, несокрушимость и военную службу Украине.

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"Мы подумали, что будет правильно, если первым номером списка будет именно украинский солдат, собирательный образ Сил Обороны. Сотни тысяч украинцев защищают сейчас страну – на земле, в небе, на воде", – говорит главный редактор NV Виталий Сыч.

Роману было всего двадцать, когда он принял бой в окрестностях Мариуполя. Боец держал оборону на ММК имени Ильича, пережил плен, ампутацию ноги и руки. В плену потерял 40 килограммов, но не потерял главного – веры в Украину. Перенес 47 операций и снова вернулся в ряды морской пехоты, чтобы помогать возвращению своих коллег из плена. Его реабилитацией после плена занимался проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали", а награду воину вручила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

"Роман - это олицетворение несокрушимости и подвига тысяч украинцев. Именно такие, как Роман, строят наше будущее: сегодня держат фронт, а завтра будут держать государство, восстанавливать его и поднимать экономику", – сказала во время награждения Татьяна Петрук.

"Метинвест" не впервые поддерживает рейтинг NV, ведь в компании понимают, насколько важно сейчас отметить украинцев, о которых должен знать весь мир.

"Каждый день мы ищем решения, ресурсы, возможности, чтобы помочь, поддержать, подставить плечо. Сегодня "Метинвест" – один из крупнейших доноров ВСУ, ведущий производитель стали для обороны и крупнейший налогоплательщик в отрасли. Но все это – не о цифрах. Это о людях, которые работают на победу. Самая большая ценность для страны и любой компании – это именно люди. Их выдержка, отвага, вера. И мне близка идея этого выпуска журнала, посвященного ста украинцам, которые меняют страну к лучшему", – отметил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Также в рейтинг NV попали президент Украины Владимир Зеленский, волонтер Сергей Притула, военный журналист Юрий Бутусов, писатель Сергей Жадан, теннисистка Элина Свитолина и другие выдающиеся украинцы.

Напомним, ранее "Метинвест" Рината Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины за ветеранскую программу. Также компания получила награду в номинации "Место для героев", где принимались во внимание программы ветеранских сообществ и забота о ветеранах: по данным Korn Ferry, на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Это делает "Метинвест" лидером среди компаний, трудоустраивающих ветеранов.