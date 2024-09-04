Оккупанты в Луганске сливают отходы из мясокомбината прямо в реку: жители жалуются на ужасную вонь. Видео

Во временно оккупированную Луганскую сливают отходы из мясокомбината прямо в реку. Из-за этого местные жители страдают от ужасного вони, который усиливается ночью.

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Об этом сообщает движение "Желтая лента". Жители временно оккупированного Луганска, в том числе жители Артемовского района, сталкиваются с серьезной экологической проблемой.

Оккупационные власти разрешили сливать отходы из местного мясокомбината прямо в реку Ольховка.

Люди жалуются, что из-за загрязнения вода стала непригодной для использования, урожаи на огородах испорчены, а рыба в реке погибла. В результате этого воздух стал настолько токсичным, что дышать им стало опасно.

Несмотря на многочисленные обращения в оккупационную "прокуратуру", ситуация не меняется. Там заявили, что выбросы будут продолжаться и дальше, советуя местным жителям просто смириться с ситуацией.

На видео, обнародованном местными активистами, видно, как нечистоты сливаются прямо в реку, усугубляя и без того тяжелую экологическую ситуацию в регионе.

Напомним, что в Украине зафиксировали масштабное загрязнение крупнейшего притока Десны – реки Сейм, которая течет из российской Курщины. В воде Сумской и Черниговской области обнаружили превышение вредных веществ и зафиксировали массовый мор рыбы.

Комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определен комплекс мер по локализации и ликвидации последствий загрязнения обоих водоемов. Специалисты еще устанавливают возможные опасности воды для Киевской области: пока в столичном регионе превышений не зафиксировали, но все равно запретили купаться и ловить рыбу.

Как сообщал OBOZ.UA, первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Дмитрий Заруба раскрыл вероятную причину загрязнения Десны и Сейма. По его словам, основной версией является нарушение процессов на очистных сооружениях в стране-агрессоре РФ.

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