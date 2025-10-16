Оккупанты ускоряют строительство госпиталя в Крыму из-за огромных потерь на войне против Украины – 'Атеш'

Во временно оккупированном Россией Севастополе ускоряют строительство военно-морского госпиталя. Проект, начатый в октябре 2022 года и запланированный к сдаче в конце 2026 года, теперь пытаются завершить значительно раньше.

Об этом, ссылаясь на собственных агентов, сообщили в Telegram-канале "Атеш" – военного движения украинцев и крымских татар. По имеющейся информации, ускорение работ связывают с потерями оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях.

Известно, что количество раненых значительно превышает расчетные объемы лечебных учреждений, поэтому имеющихся госпиталей мало.

Из-за этого строительство нового учреждения ведут в три смены с нарушением технологических норм: экономят на материалах и безопасности, что, как утверждают информаторы, приводит к частым авариям на площадке.

Также, по их словам, на объекте заметны перекосы конструкций и проблемы с фундаментом, что, по мнению источников, свидетельствует о спешке и недостаточном контроле качества.

Напомним, по состоянию на 13 октября, украинские воины уменьшили численность российской оккупационной армии на 1140 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 123 тыс. 950 человек.

Также OBOZ.UA сообщал, что беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций поразили нефтяной терминал на территории оккупированного Крыма. Кроме того, был выведен из строя ряд электроподстанций.

