Огонь гасят или тушат? Какое слово будет правильным в украинском языке

Украинский язык наполнен разными колоритными и интересными словами, но иногда люди не знают, как правильно их употреблять в речи. Это касается выражения "гасити" или "тушити вогонь".

Большинство украинцев считают, что правильный вариант будет слово "гасити", но это не так. OBOZREVATEL подробнее разобрался в этом вопросе.

На самом деле все горящее можно и гасити, и тушити. Вот пример использования обоих слов в книге "Яса" украинского писателя Юрия Мушкетика

"В місті палали пожежі — їх уже ніхто не гасив, вогонь пожирав вулицю за вулицею — лютували голод і смерть".

Афанасий Мирный также использовал оба варианта в своих строках: "Ліс горить уже другий день, а ніхто й не думає тушити".

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Поэтому можете выбирать то слово, которое вам больше нравится, или употреблять в речи то и другое.

Но от слова "гасити" образовано больше слов и терминов. К примеру, вогнегасник – аппарат для тушения пожара химическими средствами. И заменить другую часть на "тушити" и сказать "вогнетушник" нельзя.

Щипцы для гашения свечей называются гасило, а не "тушило".

Также мы говорим не огнетушащий, вогнетушний, іскротушний или вуглетушний, а вогнегасний, іскрогасний и вуглегасний.

Это касается и того, что постоянно горит: невгасний, незгасний, непогасний, невгасимий, незгасимий, непогасимий. Потому что таких слов, как невтушний, нестушний, непотушний, невтушимий, нестушимий нет в украинском языке.

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