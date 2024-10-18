Офіційно.

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Після моєї вчорашньої заяви та нещодавно обіцяного оприлюднення деяких прізвищ, продовжуємо виводити чортів на світло Боже.

Бо ця нечисть має силу лише в мороці тиші.

Тож цим я офіційно та публічно заявляю, що не маю жодного стосунку до телеграм-каналу "тёмный рыцарь Днепр", де постійно дискредитують центральну владу, керівників області (зокрема начальника ДніпроОВА Сергія Лисака), а також представників депутатського корпусу.

Також звертаю увагу правоохоронних органів, насамперед — кіберполіції, що власником та адміністратором вищевказаного каналу є кібершахрай та шантажист Роман Кравець.

Він же Джокер.

За наявними та численними свідченнями, саме ця людина у звʼязці з бандою мародерів із правоохоронних органів займаються рекетом і залякуванням бізнесу.

Я особисто готовий дати свідчення на пана Кравця. І, серед іншого, розповісти, як саме він створював цей телеграм-канал.

А ще – привести декількох додаткових свідків.

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Прошу розцінювати цю заяву як офіційну.

Адже, на моє глибоке переконання, в умовах війни дискредитація через телеграм-канали будь-якої з гілок влади має бути прирівняна до диверсії та каратися довічним позбавленням волі.

Повторю ще раз. Я публічно та відкрито (!) оголошую, що готовий дати свідчення стосовно кіберзлочинця та шахрая Кравця, котрий неодноразово хизувався мені, мовляв, він має прихильність вищого політичного керівництва країни.

Дякую за увагу.