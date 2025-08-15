Одолела коварная болезнь: остановилось сердце военного со Львовщины Юрия Томашика

Город Львов сегодня, 15 августа, провожает в последний путь 35-летнего украинского защитника Юрия "Хижака" Томашика. Мужчина работал в правоохранительных органах, но после полномасштабного вторжения стал на защиту Украины и уничтожал врага в составе минометного расчета бригады. К сожалению, коварная болезнь одолела его.

Видео дня

Печальную весть принесла Львовская мэрия. В свою очередь патрульная полиция Львовской области рассказала о Юрии "Хижака" Томашика и показала его последние фотографии.

Мэрия призвала львовян и гостей города присоединиться к церемонии прощания и "воздержаться в это время от проведения развлекательных мероприятий и празднований".

Прощание с защитником начнется в девять утра в церкви Святого Духа в поселке Рясное-Русское. А чин похорон защитника начнется в полдень в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла. Ориентировочно в 12:30 во Львове состоится общегородская церемония прощания на Рыночной площади.

Юрия Томашика похоронят на Лычаковском кладбище.

35-летний патрульный служил в отделе вооружения УПП Львовской области. За безупречную службу был награжден нагрудным знаком МВД "За отвагу в службе", неоднократно отмечался также Департаментом патрульной полиции.

Юрий говорил: "Пока есть силы и здоровье, я буду на передовой. Да, я не вижу, как растут мои две дочери. Но если не остановить войну здесь, она придет домой".

"Он всегда беспокоился о других, болел, поддерживал. Был почетным донором и имел около сотни сдач крови и ее компонентов. После победы мечтал пожить для себя, путешествовать с семьей. Спасибо, друг, за то, каким Ты был! Навсегда в памяти, навсегда в строю", – отметили собратья воина, другие правоохранители, которые сейчас защищают нашу Родину.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале августа 2025 года, вблизи населенного пункта Новополь Волновахского района Донецкой области, во время эвакуации раненых с поля боя, погиб военный из Пологовского района Запорожской области Владимир Бирюк.

Только 11 августа была официально подтверждена гибель защитника Романа Гречуха из Ивано-Франковской области, которого две недели считали пропавшим без вести. Военному было всего 22 года, его жизнь оборвалась в боях в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!