УкраїнськаУКР
русскийРУС

Один раз в месяц: чем подкормить ослабевшие орхидеи

Алина Милсент
Новости. Общество
2 минуты
66
Один раз в месяц: чем подкормить ослабевшие орхидеи

Осенью даже самые выносливые орхидеи могут потерять свой привычный блеск. Короткие дни, меньше света, сухой воздух – все это влияет на растение. Листья бледнеют, бутоны вянут, а цветение останавливается. Но вместо того, чтобы волноваться, достаточно дать своим орхидеям небольшой подпиточный толчок.

Видео дня

И сделать это можно совсем просто – с помощью того, что обычно попадает в помойку. Эксперты говорят, что обычная банановая кожура может стать настоящим "эликсиром жизни" для орхидеи, если использовать ее правильно.

Эффективное удобрение

"Заставить орхидеи цвести обильно совсем не сложно. Секрет может крыться в банановых кожурах, которые вы ежедневно выбрасываете. Они – настоящее природное "золотое удобрение" для орхидей", – отмечают специалисты из Greenship Gardens.

Банановая кожура содержит высокую концентрацию калия – элемента, который отвечает за формирование крепких и здоровых бутонов. Именно калий способствует появлению большего количества цветов, продлевает срок их цветения и делает лепестки ярче.

Кроме того, в кожуре есть фосфор, необходимый для поддержания здоровья корневой системы. Он помогает растению легче переносить холодный сезон, когда корни становятся особенно чувствительными.

Один раз в месяц: чем подкормить ослабевшие орхидеи

Как приготовить "банановый чай" для орхидей

  • Соберите банановые кожуры. Лучше всего использовать кожуру от спелых, уже пятнистых бананов – они самые богатые на питательные вещества.
  • Порежьте их ножницами на небольшие кусочки и положите в стеклянную банку или пластиковый контейнер с крышкой.
  • Залейте водой, накройте крышкой и оставьте настаиваться на 1–2 дня в теплом месте.
  • Когда вода станет мутной, процедите настой – это и будет ваш натуральный "банановый чай".

Разведите 1 часть настоя на 10 частей чистой воды. Такой раствор безопасен и не перегрузит растение.

Как часто подкармливать орхидеи

Полученный настой следует использовать один раз в месяц. Чаще не стоит – избыток минералов может накапливаться в почве и вызвать перекармливание.

Во время полива "банановой водой" орхидеи получат мягкий природный заряд энергии, который:

  • стимулирует формирование новых бутонов;
  • продлевает цветение;
  • укрепляет корневую систему;
  • улучшает общее состояние растения.

OBOZ.UA также предлагает узнать, какие из комнатных растений опасны и токсичны для животных.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.