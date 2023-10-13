Один из последних теплых дней года: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 14 октября

В субботу, 14 октября, в Украине продлится бабье лето. Этот день станет одним из последних тёплых в этом году.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, 14 октября в стране будет стоять сухая и теплая погода.

Ночью столбики термометров будут показывать +3…+9 тепла. На западе страны и в южной части они поднимутся до +13. Днем ожидается настоящее литепло +18...+24.

Ветер будет преобладать юго-западный с переходом на северо-западный, а скорость его составит 7-12 м/с. В западных областях местами порыва ветра до 15-20 м/с.

Видео дня

В ближайшую ночь и утром в большинстве областей Украины – в южной части, центральных и восточных областях ожидается туман. Видимость на дорогах 200-500 м. Объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве 14 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в столице +7...+9 градусов, а днем температура воздуха прогреется до +21...+23. По области ночью столбики термометров будут показывать +4...+9, а днем ожидается +19...+24 .

Суббота, 14 октября, будет одним из последних теплых дней этой осенью. Воскресенье, 15 октября также порадует "бабьим летом".

А уже с понедельника температура снизится на 3-5 градусов. В большинстве областей 16 октября пройдут дожди.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков "бабье лето" в октябре продлится всего 3-4 дня. После этого с северо-запада через Балтию и страны Скандинавии в Украину придет похолодание.

Однако выпадение первого снега в октябре в Украине маловероятно, за исключением высокогорных районов.

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