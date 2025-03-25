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Одежда, вдохновленная трудом энергетиков во время войны: DAMIRLI и ДТЭК презентовали коллаборацию

Мария Шевчук
Новости. Общество
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Одежда, вдохновленная трудом энергетиков во время войны: DAMIRLI и ДТЭК презентовали коллаборацию

Украинский бренд DAMIRLI в сотрудничестве с ДТЭК создал коллекцию одежды, отсылающую к форме энергетиков – людей, которые с начала полномасштабной войны восстанавливают разрушенную инфраструктуру и возвращают свет в украинские города и дома.

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Одежда, вдохновленная трудом энергетиков во время войны: DAMIRLI и ДТЭК презентовали коллаборацию

Центральным элементом коллекции стала весенне-осенняя куртка, дизайн которой отсылает к спецодежде энергетиков. Ее месседж – Fight for Light – напоминает о ежедневном труде тех, кто делает свое дело без лишней огласки, но с критическим значением для страны.

Лицом проекта стал абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, неоднократно поддерживавший украинскую энергетику, привлекая внимание мирового сообщества к необходимости ее восстановления.

Одежда, вдохновленная трудом энергетиков во время войны: DAMIRLI и ДТЭК презентовали коллаборацию

"Мое вдохновение – это Бог, семья, люди. Это свет, горящий внутри и не поддающийся темноте. Свет – это не только то, что вокруг. Это то, что внутри. Его не выключишь, не погасишь, не остановишь. Оно горит в свободе, в действии, в победе. Оно горит в настоящих героях – энергетиках, ежедневно борющихся, чтобы свет был в каждом доме. Fight for Light – это наше сражение за свет, который никогда не угасает", – отметил Александр Усик.

100% прибыли от продажи куртки будет передано на психологическую поддержку детей, потерявших родителей во время войны. Партнером по реализации этой цели стала ГО Gen.Ukrainian.

Одежда, вдохновленная трудом энергетиков во время войны: DAMIRLI и ДТЭК презентовали коллаборацию

"Мы хотим, чтобы эта одежда рассказывала историю несокрушимости украинцев, каждый из которых на своем месте отстаивает независимость страны, отстраивает разрушенное врагом, возвращает свет надежды тем, кто сейчас в этом нуждается больше всего. Мы создали вещь, которая работает не только как одежда, но и как знак поддержки. Это способ рассказать о тех, кто продолжает держать страну в сложное время – и помочь тем, кто в этом больше всего нуждается", – отмечают в DAMIRLI.