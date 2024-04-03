Блог | Оденьтесь теплее: завтра будет самый холодный день
Завтра будет самый холодный день из ближайшей перспективы!
В северных и западных областях Украины даже днем температура воздуха не будет превышать +6+11 градусов.
Центральная часть в четверг будет пестрой.
В Винницкой и Полтавской области ожидается +8+12 градусов. В Черкасской и Кропивницком с районами +12+17 градусов, на Днепропетровщине до +19 градусов.
На востоке: Харьковщина +10+14, Луганская область до +20, Донетчина +18 градусов.
В южной части ожидается +15+20 градусов.
Осадки наиболее вероятны на севере, западе и северо-востоке Украины - дождь, местами возможен мокрый снег.
На остальной территории Украины без осадков.
Ветер завтра будет умеренным, штормовые порывы будут стихать, разве что на северо-востоке где-то рвется до 15-20 метров в секунду, пылевые массивы из Сахары покидают нашу территорию.
В Киеве 4 апреля ожидается самый холодный день, не выше +8+10 градусов, утром местами пройдет дождь, днем без существенных осадков.
В дальнейшем температура воздуха будет увеличиваться.
Но завтра оденьтесь потеплее, чтобы потом не фотографироваться под цветущей абрикосой с красным носом и грустными простудными глазами.