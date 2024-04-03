Завтра будет самый холодный день из ближайшей перспективы!

В северных и западных областях Украины даже днем температура воздуха не будет превышать +6+11 градусов.

Центральная часть в четверг будет пестрой.

В Винницкой и Полтавской области ожидается +8+12 градусов. В Черкасской и Кропивницком с районами +12+17 градусов, на Днепропетровщине до +19 градусов.

На востоке: Харьковщина +10+14, Луганская область до +20, Донетчина +18 градусов.

В южной части ожидается +15+20 градусов.

Осадки наиболее вероятны на севере, западе и северо-востоке Украины - дождь, местами возможен мокрый снег.

На остальной территории Украины без осадков.

Ветер завтра будет умеренным, штормовые порывы будут стихать, разве что на северо-востоке где-то рвется до 15-20 метров в секунду, пылевые массивы из Сахары покидают нашу территорию.

В Киеве 4 апреля ожидается самый холодный день, не выше +8+10 градусов, утром местами пройдет дождь, днем без существенных осадков.

В дальнейшем температура воздуха будет увеличиваться.

Но завтра оденьтесь потеплее, чтобы потом не фотографироваться под цветущей абрикосой с красным носом и грустными простудными глазами.