Очень важный этап: чем особенный день 10 июля. Астропрогноз

В четверг, 10 июля продолжается 15-й лунный день, а ближе к ночи начнется 16-й. Луна находится в знаке Козерога, Солнце – Рака.

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Чего ожидать от этого дня, и какое влияние сегодня будет оказывать 10 число, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она поделилась прогнозом, что может сегодня измениться.

По словам астролога, энергия в этот четверг будет умеренной и спокойной. "Вы почувствуете, что сейчас изменения происходят не только внутри, но и во внешнем пространстве. И будет такое ощущение, как будто подвисание, как будто все замедлилось", – спрогнозировала Исита Гая.

Она добавила, что этот четверг будет днем принятия важных решений. "В мире, на мировой арене будут проведены определенные встречи, обсуждения", – сказала астролог. И указала, что этот момент скажется на всех.

"И вот этот момент ожидания, этот момент застывания перед важными событиями вы будете чувствовать такое определенное застывание. Как будто все замерло, как будто все остановилось, но на самом деле все наоборот ускорилось", – так описала это состояние астролог.

"Просто проживайте этот день, наблюдайте. Это очень важный этап, очень важный мостик", – подытожила она.

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Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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