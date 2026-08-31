"Очень прочная опора для будущего": история защитника Мариуполя Романа Городенского

Защитник Мариуполя, морской пехотинец и разведчик Роман Городенский пережил тяжелые бои за город, ранения, ампутации, пребывание в российском плену и длительную реабилитацию. В рамках проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" защитник получил комплексную поддержку, в частности собственную квартиру в Киевской области.

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Во время обороны Мариуполя Роман получил тяжелое ранение. Снаряд разорвался в нескольких метрах от него. Защитник лишился ноги, получил многочисленные осколочные ранения и переломы руки. 12 апреля 2022 года он попал в плен.

Несмотря на тяжелое состояние, россияне издевались над защитником. Из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи у него развился сепсис. Чтобы спасти жизнь Романа, раненую руку пришлось ампутировать. Как тяжелораненый, он попал в один из первых обменов. За время пребывания в плену военный похудел на 40 килограммов.

После возвращения Роман продолжил реабилитацию. "Сердце Азовстали" поддерживало его на этом пути, в частности в подготовке к установке бионического протеза руки. В то же время сам защитник начал помогать сослуживцам, которые также нуждались в протезировании, и возглавил благотворительный фонд.

Часть реабилитации Роман проходил в США. Полученный там опыт и контакты он использовал, чтобы помогать другим украинским воинам, которые после ранений проходили сложный путь восстановления.

Собственная квартира в Киевской области стала для Романа и его жены важной опорой. Супруги давно хотели обосноваться в Киеве или рядом со столицей, а у самого защитника было предложение о работе, однако он не мог согласиться на него без жилья.

"Мы с женой давно хотели обосноваться в Киеве или рядом со столицей. У меня даже было предложение о работе, но я ответил, что смогу согласиться, когда куплю машину и квартиру. И вот Ринат Ахметов и "Сердце Азовстали" нам очень сильно помогли, купили квартиру. Так что теперь у нас есть очень прочная опора, и можно устраиваться на работу. И дальше будет ещё лучше. Сейчас у нас есть всё, чего мы хотели", – отметил Роман Городенский.

В "Сердце Азовстали" тогда подчеркивали, что собственное жилье для Романа было не только удовлетворением базовой потребности, но и важным этапом возвращения к полноценной жизни. Оно дало ему возможность сосредоточиться на реабилитации, работе, собственной деятельности и помощи другим военным.

Для "Сердца Азовстали" важно не только удовлетворять отдельные потребности защитников Мариуполя, но и поддерживать их дальнейший путь после войны, ранения или плена. Посттравматический рост – это возможность пройти путь от реабилитации к самореализации, обрести новую опору, смысл и собственное видение будущего. Именно это направление сегодня является ключевым в работе организации.