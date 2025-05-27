'Очень понравились активности': что говорят дети о весенней смене 'Блогер Кэмпа' от Фонда Рината Ахметова

На Закарпатье завершилась весенняя смена "Блогер Кэмп", организованная Фондом Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны. Главным событием этой смены стали мотивационные мастер-классы, которые провела певица и заслуженная артистка АР Крым Злата Огневич. Звездная гостья учила кемперов создавать контент, работать с камерой и микрофоном, рассказала о секретах публичных выступлений и поделилась собственным опытом на пути к успеху.

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"Для меня эта встреча – большая мотивация. Дети – открытые, искренние, как чистый лист, на котором можно рисовать все, что угодно. С ними можно не бояться быть собой – они воспринимают тебя таким, какой ты есть. Поэтому, конечно, такие встречи нужно проводить. Это обогащает всех", – поделилась впечатлениями певица.

Во время "Блогер Кэмпа" Злата Огневич провела для детей творческий интерактив для освоения навыков блогинга: участники должны были снять короткое видео на тему "Что сегодня сделало меня счастливым". Юные кемперы объединялись в команды, снимали собственные ролики, а затем презентовали их звездной гостье. Злата внимательно просматривала каждую работу, отмечала сильные стороны и делилась советами – что можно улучшить и как сделать контент еще интереснее.

"Я хочу пожелать каждому в этом непростом и безумном мире никогда не терять себя настоящего, всегда идти своей дорогой и слушать собственное сердце", – отметила Злата Огневич.

Особенно теплые отзывы дети оставили о самой атмосфере Кэмпа. Дружеская обстановка, свежий воздух и поддержка наставников помогли им почувствовать себя счастливыми, забыть о тревогах и зарядиться вдохновением на будущее.

"Мне нравятся наши разговоры здесь, понравились активности, например, квесты. То, что мы делаем все это вместе, очень нас сближает", – рассказывает Анна, участница весенней смены "Блогер Кэмп".

Также дети отмечали важность общения с психологами, которые помогали им лучше понять собственные эмоции и справляться с переживаниями.

"Очень нравится общаться с людьми, с наставниками. Также очень нравится проявлять себя в творческих мероприятиях, проявлять себя на психологии, зажигать на дискотеках тоже, а еще здесь очень вкусная еда", – рассказала кемперка Мария.

"Блогер Кэмп" – это активность, которая мотивирует украинскую молодежь двигаться вперед, осваивая навыки блогерства и уверенно шагать к будущему при поддержке профессиональных наставников.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" почти 5 тысяч детей со всей страны получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию.

"Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра!" Больше по ссылке.