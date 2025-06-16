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Теплий салат из кабачков и баклажанов с ореховых соусом: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт салата

Кабачки и баклажаны – очень вкусные овощи, которые идеально сочетаются. Из них получится очень вкусный теплый салат, а также рагу, закуски, икра.

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Что приготовить из кабачка и баклажана

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного теплого салата из кабачка, баклажана и с вкусным соусом. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • кабачки 
  • баклажаны
  • перец сладкий 
  • специи – перец, соль
  • лук фиолетовый
  • фета
  • помидор
  • гранат 

Соус: 

  • 30 г любимых орехов
  • пучок петрушки или кинзы
  • 1 ст. л. яблочного уксуса
  • 1 ч. л. растительного масла
  • перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Порежьте полкабачка и баклажана кубиками, посолите, добавьте любимые специи. Добавьте сладкий перец. Запекайте все вместе 20 минут при 180-190°C (в духовке или аэрогриле).

Овощи для салата

2. Все ингредиенты для соуса перебейте в блендере.

Ореховый соус

3. Нарежьте фиолетовый лук полукольцами, добавьте спелый томат и 80 г феты. Туда же горсть зерен граната, готовые запеченные овощи и полейте соусом и перемешайте.

Готовый салат

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