Теплий салат из кабачков и баклажанов с ореховых соусом: готовится элементарно
Кабачки и баклажаны – очень вкусные овощи, которые идеально сочетаются. Из них получится очень вкусный теплый салат, а также рагу, закуски, икра.
Видео дня
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного теплого салата из кабачка, баклажана и с вкусным соусом.
Ингредиенты:
- кабачки
- баклажаны
- перец сладкий
- специи – перец, соль
- лук фиолетовый
- фета
- помидор
- гранат
Соус:
- 30 г любимых орехов
- пучок петрушки или кинзы
- 1 ст. л. яблочного уксуса
- 1 ч. л. растительного масла
- перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте полкабачка и баклажана кубиками, посолите, добавьте любимые специи. Добавьте сладкий перец. Запекайте все вместе 20 минут при 180-190°C (в духовке или аэрогриле).
2. Все ингредиенты для соуса перебейте в блендере.
3. Нарежьте фиолетовый лук полукольцами, добавьте спелый томат и 80 г феты. Туда же горсть зерен граната, готовые запеченные овощи и полейте соусом и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: