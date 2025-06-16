Теплий салат из кабачков и баклажанов с ореховых соусом: готовится элементарно

Кабачки и баклажаны – очень вкусные овощи, которые идеально сочетаются. Из них получится очень вкусный теплый салат, а также рагу, закуски, икра.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного теплого салата из кабачка, баклажана и с вкусным соусом.

Ингредиенты:

кабачки

баклажаны

перец сладкий

специи – перец, соль

лук фиолетовый

фета

помидор

гранат

Соус:

30 г любимых орехов

пучок петрушки или кинзы

1 ст. л. яблочного уксуса

1 ч. л. растительного масла

перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте полкабачка и баклажана кубиками, посолите, добавьте любимые специи. Добавьте сладкий перец. Запекайте все вместе 20 минут при 180-190°C (в духовке или аэрогриле).

2. Все ингредиенты для соуса перебейте в блендере.

3. Нарежьте фиолетовый лук полукольцами, добавьте спелый томат и 80 г феты. Туда же горсть зерен граната, готовые запеченные овощи и полейте соусом и перемешайте.

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