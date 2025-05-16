Очень любил дочь: в Донецкой области погиб Герой из Хмельницкой области Михаил Стаховой. Фото

Российское полномасштабное вторжение забрало жизнь еще одного мужественного защитника Украины – на передовой погиб воин Михаил Стаховой из Хмельницкой области. Его жизнь оборвалась еще год назад, но провести бойца в последний путь удалось только 16 мая 2025 года.

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Об этом сообщили в ТРК "Місто". Отмечается, что Стаховой погиб 18 апреля 2024 года вблизи села Новобахмутовка в Донецкой области.

Почти год его разыскивали и считали пропавшим без вести, в мае ДНК-экспертиза подтвердила гибель военного.

"Год его мы разыскивали, в апреле он пропал без вести. В семье моей сестры пропал зять в марте, а сын – в апреле. Вот сына нашли по ДНК", – рассказала тетя погибшего Надежда Хиблень.

С началом полномасштабного вторжения России Михаил Стаховой стал одним из первых, кто добровольно пошел защищать страну. На фронте он служил старшим водителем в составе одного из штурмовых батальонов.

В последний путь защитника Украины провели 16 мая. Прощание с павшим воином состоялось в Свято-Георгиевском храме. Почтить память Героя пришли его родные, друзья, побратимы, коллеги и неравнодушные жители города.

"Он очень любил доченьку. Не мог нарадоваться ею, рассказывал, какая она. Это был очень добрый человек. Помню, как прощался с мамой. Потом сестра его отвозила, он плакал и говорил: "Сестричка, я сюда больше не вернусь..." Как и душа чувствовала... Он очень хотел для всех добра. Говорил: "Наша Украина будет свободной, и мы будем свободны". И еще говорил: "Я объездил полмира, но таких людей, как у нас, нет", - рассказала родственница погибшего военного.

Сестра Михаила, Татьяна, отмечает, что ее брат был жизнерадостным и веселым парнем.

"Он был жизнерадостным, веселым парнем. Когда началась полномасштабная война, он один из первых пошел добровольцем в часть", – сказала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области 20-летний Сергей Волынец. Жизнь украинского воина оборвалась 27 апреля 2023 года.

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