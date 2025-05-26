Считался пропавшим без вести: в боях в Донецкой области погиб защитник с Волыни. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в кровавой войне. В боях в Донецкой области погиб военнослужащий с Волыни Сергей Демчук, ему было 34 года.

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Об этом на своей Facebook-странице сообщила "Люблинецкая объединенная территориальная община". Защитник в течение семи месяцев считался пропавшим без вести.

"Опять печальная весть пришла в Люблинецкую громаду.... Война продолжает забирать жизни наших защитников ... Более семи месяцев считался пропавшим без вести житель с. Кругель Демчук Сергей Николаевич 02.01.1991р.н, военнослужащий 24 бригады 46 батальона", – говорится в сообщении.

Все это время родные военного надеялись, что он жив, но экспертиза ДНК подтвердила смерть Героя. Свой последний бой Сергей Демчук принял вблизи Часового Яра, Донецкой области, 16 октября 2024 года.

Теперь он на щите возвращается в родной дом. В понедельник, 26 мая, состоится прощание с защитником, его похоронят в с. Краснодубье Волынской области.

"Так, просим достойно встретить живым коридором почета погибшего Героя – завтра, 26 мая, ориентировочно в 11.00 – 11.30 ч, по маршруту – г. Ковель – с. Кругель – с. Краснодубья. Погребение Героя состоится завтра следующим образом: 11. 50 ч – лития возле дома погибшего воина. 12.00 ч – чин похорон в храме с. Кругель. Вечная память, честь и слава Герою!", – говорится в сообщении.

Напомним, на Харьковском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Вячеслав Кабанюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 22 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из восточных направлений фронта в боях погиб молодой военнослужащий Владимир Степанюк из Ровенской области. Он служил в рядах Национальной гвардии Украины.

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