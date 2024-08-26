Очень интересная синоптическая ситуация: Наталка Диденко удивила прогнозом погоды на 27 августа

Во вторник, 27 августа, "интересная синоптическая ситуация" будет наблюдаться на юге Украины. В то время как на большей части территории страны будет жара до +35 градусов, на юге ожидается снижение температуры воздуха и локальные дожди.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Наталка Диденко. "Во вторник, 27 августа, сильная жара будет продолжаться повсюду в Украине, будет преобладать жаркая воздушная масса, но в южной части страны будет менее жарко", – уточнила она.

По словам синоптика, речь идет об "очень интересной синоптической ситуации", ведь фактически на юге будет прохладнее, чем на остальной территории страны.

"Я не скажу, что на юге будет прохладно. Но если в большинстве областей Украины будет +30…+35 градусов, то в южной части Украины будет ослабление жары до +28…+32 градусов", – сообщила Диденко.

Она добавила, что благодаря локальному циклону, расположенному над Черным морем, в южных регионах Украины ожидаются дожди.

"Есть вероятность кратковременных дождей с грозами именно в южной части Украины. Там могут, пусть и локально, но возникать сильные ливни. Но это очень точечно. Не стоит рассчитывать на какие-то тотальные дожди по всему югу. Тем не менее там по крайней мере увеличится облачность, хотя бы на день-два снизится температура воздуха", – рассказала синоптик.

Полную версию интервью с Наталкой Диденко скоро читайте на OBOZ.UA.

Как писал OBOZ.UA, по сообщению Украинского гидрометцентра, во всех регионах Украины в начале недели ожидается жара. Температура воздуха будет достигать +36 градусов.