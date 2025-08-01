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Обязательно ли мыть яйца перед тем, как выкладывать в холодильник: простое объяснение

Екатерина Ягович
Новости. Общество
2 минуты
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Обязательно ли мыть яйца перед тем, как выкладывать в холодильник: простое объяснение

Многие хозяйки привыкли мыть продукты перед хранением, но с яйцами это не всегда правильно. Яйца имеют естественный защитный слой, который помогает дольше оставаться свежими. Мытье может разрушить эту пленку и сократить срок годности.

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Об основных правилах хранения яиц опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram.

Обязательно ли мыть яйца перед тем, как выкладывать в холодильник: простое объяснение

Естественный защитный слой

Яйца покрыты тонкой кутикулой, образующейся во время сноса. Этот слой закрывает поры в скорлупе, предотвращает попадание микроорганизмов и сохраняет влагу внутри. Смывание кутикулы делает продукт более уязвимым и сокращает срок хранения.

Почему не стоит мыть магазинные яйца

Обязательно ли мыть яйца перед тем, как выкладывать в холодильник: простое объяснение

Яйца из супермаркетов проходят очистку и дезинфекцию перед продажей. Повторное мытье дома вредит, особенно если использовать холодную воду. При разнице температур через поры могут проникать загрязнения.

Как обращаться с домашними яйцами

Домашние яйца часто имеют следы грязи или перьев. В таком случае лучше протереть скорлупу сухой салфеткой. Если загрязнение сильное, промыть теплой водой непосредственно перед приготовлением, а не перед закладкой в холодильник.

Обязательно ли мыть яйца перед тем, как выкладывать в холодильник: простое объяснение

Основные советы для хранения

  • Магазинные яйца следует хранить немытыми.
  • Домашние яйца очищать только сухой тканью или мыть перед приготовлением.
  • Избегать холодной воды во время мытья.
  • Хранить в холодильнике при температуре от 0 до +4 °С.
Обязательно ли мыть яйца перед тем, как выкладывать в холодильник: простое объяснение

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