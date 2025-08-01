Обязательно ли мыть яйца перед тем, как выкладывать в холодильник: простое объяснение
Многие хозяйки привыкли мыть продукты перед хранением, но с яйцами это не всегда правильно. Яйца имеют естественный защитный слой, который помогает дольше оставаться свежими. Мытье может разрушить эту пленку и сократить срок годности.
Об основных правилах хранения яиц опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram.
Естественный защитный слой
Яйца покрыты тонкой кутикулой, образующейся во время сноса. Этот слой закрывает поры в скорлупе, предотвращает попадание микроорганизмов и сохраняет влагу внутри. Смывание кутикулы делает продукт более уязвимым и сокращает срок хранения.
Почему не стоит мыть магазинные яйца
Яйца из супермаркетов проходят очистку и дезинфекцию перед продажей. Повторное мытье дома вредит, особенно если использовать холодную воду. При разнице температур через поры могут проникать загрязнения.
Как обращаться с домашними яйцами
Домашние яйца часто имеют следы грязи или перьев. В таком случае лучше протереть скорлупу сухой салфеткой. Если загрязнение сильное, промыть теплой водой непосредственно перед приготовлением, а не перед закладкой в холодильник.
Основные советы для хранения
- Магазинные яйца следует хранить немытыми.
- Домашние яйца очищать только сухой тканью или мыть перед приготовлением.
- Избегать холодной воды во время мытья.
- Хранить в холодильнике при температуре от 0 до +4 °С.
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