Обстрелы Украины: Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим детям до 18 лет

С начала мая российские войска нанесли серию массированных ударов по украинским городам. Больше всего из-за вражеских атак пострадали Киев, Харьков и Запорожье. В результате обстрелов многие получили ранения, среди них – дети.

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Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь детям до 18 лет, которые в результате этой атаки получили тяжелые травмы. Речь идет о:

– лечение,

– реабилитацию.

Если ваш ребенок или ребенок ваших родных или знакомых пострадал в результате российской атаки на город, обращайтесь в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00).