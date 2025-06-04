Обратите все внимание на себя: астропрогноз на 4 июня

В среду, 4 июня продолжается 8 лунный день, а после обеда начнется 9-й. Луна находится в Деве, хотя под вечер перейдет в знак Весов, Солнце остается в Близнецах.

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Что принесет такая дата, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня стоит ждать внешних событий и внутренних изменений.

"Четверка – это вообще энергия Императора, если мы говорим о Таро, и энергия планеты Раху. Это трансформация, остановка, смерть. Это переосмысление всего, что с вами произошло. Поэтому с одной стороны это энергия, которая обращает ваше внимание внутрь", – пояснила Исита Гая.

Она также добавила, что с другой стороны сегодня день Меркурия, а Меркурий – это движение. "Поэтому будут какие-то внешние события с вами происходить, но ваше внимание должно быть внутри себя. Вы должны обратить акцент на том, что происходит с вашими ощущениями. Что-то происходит, какие-то события, какие-то люди", – сказала астролог.

"Вам надо держать акцент внутри и спрашивать себя: "Почему я чувствую сейчас одно? Почему я чувствую сейчас другое? Что я чувствую? Где причина моих ощущений? Где глубина моих ощущений? Где корни моих ощущений? Слушать себя, слушать свое тело", – призвала она.

Астролог также предложила сегодня посмотреть какую-то новую литературу и познакомиться с новыми интересными фильмами. "Это день, когда вы погружаетесь в себя и вы можете получать также подсказки через внешний мир", – сказала Исита Гая.

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