"Облако" буквально накрыло поле: под Кривым Рогом зафиксировали нашествие саранчи. Видео

В окрестностях Кривого Рога зафиксировали массовое нашествие перелетной саранчи, которая сплошным "облаком" накрыла поле. Несмотря на запланированную химическую обработку территорий, местные жители утверждают, что количество вредителей не уменьшилось.

Видео дня

Об этом сообщает один из местных пабликов. Там опубликовали видео, на которых видны масштабы распространения насекомых.

Нашествие саранчи набирает обороты

"Нашествие саранчи продолжается: огромное облако вредителей зафиксировали в Великой Долине Криворожского района. Насекомых так много, что они буквально накрывают поля и растительность", – говорится в сообщении.

Ранее в регионе сообщали о намерении с начала июля провести химическую обработку территорий для борьбы с перелетной саранчой.

О запланированных мерах также заранее проинформировали пчеловодов, чтобы они могли уберечь пчелиные семьи от возможного воздействия препаратов.

Несмотря на это, по словам местных жителей, заметных результатов пока нет, ведь количество насекомых не уменьшилось, а нашествие саранчи продолжается.

Какие растения привлекают саранчу

Самая большая угроза от саранчи исходит для посевов зерновых культур. Прежде всего она атакует пшеницу, ячмень, рожь, овес, кукурузу и сорго, которые часто первыми оказываются под ударом во время массового размножения вредителя. Насекомые уничтожают не только листья, но и стебли растений, оставляя после себя практически опустошенные поля, лишенные шансов на урожай.

Когда запас зерновых культур исчерпывается или они становятся недоступными, саранча переходит на бобовые. Ее добычей становятся горох, фасоль, соя и люцерна, из-за чего масштабы ущерба для сельского хозяйства только растут.

Напомним, накануне большую концентрацию вредителей заметили в Донецкой, Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Сарану зафиксировали на непаханых землях, обочинах дорог, пастбищах и отдельных сельскохозяйственных угодьях.

Ранее OBOZ.UA писал о том, каких растений "панически" боится саранча. Ключом к защите растений от этих вредителей без ущерба для природы специалисты называют сочетание профилактики, биологических и механических методов.

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