В Украине зафиксировали нашествие сараны: какие регионы пострадали

В Украине наблюдается нашествие саранчи. Наибольшая концентрация вредителей фиксируется в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

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Распространение вредителей наблюдается на непахотных землях, обочинах дорог, пастбищах и отдельных сельскохозяйственных угодьях. Об этом говорится в отчете Госпродпотребслужбы.

Что известно

Отмечается, что численность нестадных видов саранчи (кобылки, кузнечики) в среднем составляет 0,3–2 личинки на квадратный метр, в Херсонской области достигает 4. Стадные виды (итальянский прус) встречаются в Одесской и Херсонской областях, их численность составляет 0,2–1 экземпляр на квадратный метр.

"Видовой состав: 98% — нестадные кобылки, 2% — итальянский прус. Личинками саранчовых на заселенных 5% площадей многолетних трав повреждено 1–3% растений в слабой степени", — говорится в отчете.

Сообщается также, что специалисты систематически контролируют ситуацию с распространением саранчи.

Особая ситуация наблюдается в Днепропетровской области. Там подтверждено наличие перелетной сараны, численность вредителя в отдельных местах достигала 30–40 особей на квадратный метр. В связи с этим, в частности, в Зеленодольской общине ввели особый режим защиты растений.

"С целью локализации и предотвращения дальнейшего распространения опасного фитофага на территории Зеленодольской городской территориальной общины Криворожского района введен особый режим защиты растений", — говорится в материале.

В рамках особого режима защиты растений проводятся следующие мероприятия:

постоянный мониторинг территорий;

обследование земельных участков землевладельцами и землепользователями;

обработка территорий инсектицидами в соответствии с Государственным реестром пестицидов и агрохимикатов;

информирование пчеловодов о проведении защитных мероприятий;

принятие мер по предотвращению отравления пчел;

постоянный контроль за распространением вредителя.

Также специалисты Госпродпотребслужбы отмечают, что наибольшую опасность представляют заброшенные земельные участки и территории, где длительное время не ведется хозяйственная деятельность. Именно такие земли могут стать очагами массового размножения саранчи.

Ранее OBOZ.UA писал о том, на какие растения "охотится" саранча, а каких "панически" боится. Ключом к защите растений от этих вредителей без ущерба для природы специалисты называют сочетание профилактики, биологических и механических методов.

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