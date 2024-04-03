Облачно, ветрено, но почти без дождя: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 4 апреля

В четверг, 4 апреля, погода в Украине будет ветреной, в части областей пройдут дожди. Температура воздуха снизится по сравнению с несколькими последними днями, столбики термометров не поднимутся выше +22 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. На небе будет переменная облачность, говорят синоптики.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в северных, днем в северо-восточных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с", – сказано в прогнозе.

В западных, ночью и северных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь, на остальной территории осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью по стране составит 2-7 градусов тепла. Днем будет 13-18 градусов по Цельсию, на юге и востоке страны местами до 20-22 градусов, а в северных областях – 7-12 градусов тепла.

В Киевской области ночью ожидается кратковременный дождь, а день в регионе пройдет без осадков. Температура воздуха по области ночью будет от 2 до 7 градусов тепла, днем – 7-12 с отметкой "плюс". В Киеве ночью 5-7 градусов тепла, днем около 10 градусов по Цельсию.

Также синоптики объявили предупреждение о значительной снеголавинной опасности (3 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Там возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин, поэтому украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Также низкая снеголавинная опасность (1 уровень) ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 4 апреля в Украине ожидается новая волна похолодания, местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере и западе днем +6...+11 градусов, на юге же будет теплая погода с температурой воздуха до +21.

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