Облачно, но почти без осадков: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 27 июля

В субботу, 27 июля, погода в Украине будет по большей части жаркой, однако небо затянут облака. В то же время осадков на большинстве территории страны не ожидается.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики говорят, что лишь в северной части Украины днем местами пройдут кратковременные дожди, а на небе будет переменная облачность.

"Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на юге страны до 23°; днем 27-32°, в западных областях 24-29°; на высокогорье Карпат ночью 7-12°, днем 19-24°", – сказано в прогнозе.

В Киевской области суббота в основном пройдет без осадков, однако днем местами по области возможен кратковременный дождь и гроза.

Температура в регионе ночью составит 14-19 градусов, днем будет 27-32 тепла. В Киеве ночью 17-19 градусов по Цельсию, днем около 30.

Синоптики предупредили, что в Украине, кроме большинства западных, Винницкой, Одесской областей и Крыма объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также в регионах, где пройдут дожди, на реках суббассейна Припяти ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнем 8 часов 26 июля, без негативных последствий.

"На р. Северский Донец в Чугуевском районе Харьковской области уровни воды достигли критической отметки ограничения работы водозаборов. 26-31 июля в суббассейне Северского Донца в пределах Харьковской области объявлен III уровень опасности – коричневый", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в эти выходные, 27 и 28 июля, в Украине еще будет жарко. А вот с понедельника, 29 июля, уже ожидается ощутимое снижение температуры воздуха.

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