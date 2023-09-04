Облачно и комфортно +29: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 5 сентября

Во вторник, 5 сентября, на территории Украины ожидается переменная облачность. А вот температура воздуха будет достаточно комфортной. Синоптики прогнозируют +29 градусов.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Осадков в этот день не ожидается (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°; в южных и юго-восточных областях ночью 14-19°, днем 24-29°", – говорится в сообщении.

В Киевской области 5 сентября также ожидается переменная облачность и без осадков.

"Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°; в южных и юго-восточных областях ночью 14-19°, днем 24-29°", – прогнозируют синоптики.

В столице Украины в Киеве ночью будет 13-15°, днем 23-25°.

Вместе с тем в Укргидрометцентре просят обратить внимание на чрезвычайный уровень пожарной опасности, который будет фиксироваться в Украине 4-8 сентября.

"4-6 сентября в северных (кроме Черниговской), центральных (кроме Винницкой), южных (кроме Запорожской), Харьковской, Донецкой областях и в Крыму, 5 сентября и кроме Черкасской, 7 сентября и кроме Черниговской и Запорожской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – добавили синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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