О дожде остается мечтать: в понедельник жара в Украине перевалит за +40

В ближайшее время в Украине сохранится чрезвычайно жаркая погода. Во многих областях столбики термометров поднимутся выше +40 градусов.

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Лишь на западе нашей страны возможен небольшой дождь. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

В течение 15 июля пиковые значения температуры воздуха будут достигать и превышать +40 градусов. На несколько градусов будет ниже температура воздуха на западе. В западных областях синоптики прогнозируют около +28 градусов.

Самая высокая температура сохранится на юге, востоке и в центре Украины кроме Винницкой области. Воздух раскалится аж до +43 градусов. При этом ослабление жары в этих регионах следует ожидать лишь с 26 июля.

В Киеве с 15 по 17 июля будет рекордная температура. В столице воздух раскалится до +38 градусов и выше.

Осадков, как и по всей Украине в Киеве не предвидится. Однако похолодание в столицу придет немного раньше, чем на юге и востоке. Снижение температуры следует ожидать уже с 18 июля.

Напомним, во время сильной летней жары работодателям необходимо организовать оптимальный режим труда и отдыха, а также принять определенные меры безопасности, чтобы не допустить перегрева работников. При жаре производительность труда существенно снижается, а вероятность несчастных случаев растет.

Ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовал свои советы, как пережить сильную жару.

Как сообщал OBOZ.UA, сильная жара может оказывать серьезные последствия для здоровья, такие как усталость, обезвоживание, головокружение, обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при аномальной температуре украинцев призывают тщательнее следить за своим самочувствием.

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