NYT выдала репортаж с Курщины, журналистке помогал "Ахмат": в МИД Украины отреагировали

Издание The New York Times опубликовало репортаж из Курской области. Помогали его создавать кадыровцы из подразделения Росгвардии "Ахмат", которые сопровождали автора в поездке в этот российский регион.

Видео дня

В Министерстве иностранных дел на подобную "коллаборацию" с военными преступниками резко отреагировали. Комментарий по этому поводу в сети Х опубликовал представитель МИД Георгий Тихий.

"Тот, кто на сайте The New York Times считал разумным писать репортаж вместе с российскими военными преступниками, принял глупое решение. Это не баланс и не "другая сторона истории". Это просто разрешение российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение. Печально видеть, как манипуляции на уровне Дюранти (Уолтер Дюранти – американский журналист, специальный корреспондент The New York Times в Москве, который приложил руку к сокрытию и отрицанию Голодомора. – Ред.) возвращаются в NYT", – написал Тихий.

Еще до спикера МИД внимание на легализацию авторитетным американским изданием позиции агрессора и известных многочисленными военными преступлениями против украинцев кадыровских головорезов обратил журналист Остап Ярыш, именно его твит ретвитнул Тихий.

Ярыш опубликовал скриншот с сайта с упомянутым репортажем – и поинтересовался, какими журналистскими стандартами или общечеловеческими моральными нормами можно объяснить подобный поступок со стороны автора материала.

"Простите? Я даже не знаю, с чего начать. "Ахмат" печально известен своими военными преступлениями, включая пытки, казни мирных жителей, мародерство и участие в фильтрационных операциях. Кроме того, Кремль активно использовал их как инструменты пропаганды. Что это?" – возмутился Ярыш.

Впрочем, в комментариях к твиту Тихого указали на вероятную главную причину "неразборчивости" автора: Нанна Хайтманн живет в Москве.

Напомним, ранее в МИД призвали Китай заставить Путина завершить войну. Пекин, убеждены украинские дипломаты, может воспользоваться для этого своим огромным влиянием на Москву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!