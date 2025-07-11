'Пекин имеет рычаги влияния на Москву': в МИД призвали Китай заставить Путина завершить войну

В Министерстве иностранных дел Украины обратились к Китаю и призвали его использовать свое влияние на Россию для прекращения войны против нашего государства. В ведомстве подчеркнули, что это в интересах самого Пекина.

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Об этом в пятницу, 11 июля, во время брифинга заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он отметил, что у Китая есть необходимые рычаги влияния на РФ.

"Мы считаем, что Пекин и сейчас имеет рычаги влияния на Москву, пожалуй, одни из самых серьезных рычагов влияния на этой планете, чтобы призвать Путина наконец завершить войну и восстановить мир. Мы считаем, что это также в интересах самого Китая, потому что речь идет о возможности международного мира и безопасности, это способствует и торговле, в частности с ЕС", – сказал дипломат.

Спикер отметил: в Киеве считают, что Китаю стоит рассматривать Украину не просто как часть Европы, а как будущего члена ЕС. Украинская сторона доносит эту позицию до КНР.

По словам Тихого, Украина поддерживает диалог с Китаем. Киев открыто реагирует на факты участия граждан КНР в войне против Украины или промышленном шпионаже.

"За это время действительно были факты участия китайских граждан в боевых действиях против Украины, также недавно задержали китайских граждан, которые собирали чувствительную информацию об украинском оружии. Эти факты никто не замалчивает, Украина на самом высоком уровне делает заявления, потому что мы страна, которая находится в состоянии полномасштабной войны за свой суверенитет... Такие факты, конечно, не способствуют развитию украинско-китайских отношений, и мы хотели бы, чтобы таких фактов не было", – отметил представитель МИД.

Напомним: контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве двух шпионов Китая, которые собирали секретные технологии производства украинских ракет "Нептун". Они пытались нелегально вывезти в КНР тайную документацию по ракетному комплексу. В министерстве иностранных дел Китая заявили, что сейчас изучают ситуацию.

Как писал OBOZ.UA, Пекин не может позволить себе допустить проигрыш России в Украине, поскольку в противном случае Соединенные Штаты переключат все свое внимание на Китай. Это министр иностранных дел Китая Ван И пытался доказать главе дипломатии Европейского Союза Кае Каллас, сообщили СМИ.

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